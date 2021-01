Finale des Jeux du Québec : nouvelle séance d’information pour les «super bénévoles»

Plus de huit mois après avoir vu son calendrier chamboulé par la COVID-19, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) relance le recrutement des bénévoles qui superviseront ses différents sites de compétition et d’hébergement. À environ un an de la nouvelle date d’ouverture de la Finale, une rencontre d’information se tiendra en visioconférence le 2 février prochain à 19 h 30 pour les personnes intéressées à s’engager activement.

Du 4 au 12 mars 2022, la compétition multisport se déploiera sur vingt sites, répartis à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière, dans le respect rigoureux des normes sanitaires en vigueur. Environ 200 postes bénévoles de directeurs de site, de directeurs de site adjoints et de délégués de secteur sont actuellement à pourvoir. Pour des retraités énergiques aussi bien que pour des travailleurs en quête de défis professionnels, il s’agit d’une expérience unique de gérer une équipe dans le contexte grisant d’une compétition provinciale.

Tout au long de l’année, ces «super bénévoles» devront collaborer à l’organisation de leur site ou de leur secteur (alimentation, communications, sécurité, accréditation, etc.) et au recrutement des bénévoles qui y seront rattachés. Les curieux peuvent aller consulter les fiches des différents postes sur le site rdl2022.jeuxduquebec.com, dans la section «Vivez la fièvre !».

Afin de pouvoir assister à la présentation dans la sécurité de leur foyer, par le biais de la plateforme Zoom, les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 27 janvier prochain en envoyant un courriel à [email protected] ou en contactant Cynthia Martel, coordonnatrice de la planification et de la gestion par site, au 418 867-6714. La structure organisationnelle de l’événement, les types de bénévoles recherchés et l’engagement requis feront partie des points abordés.

Repoussée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 accueillera 3000 jeunes athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec. Plus de 2000 bénévoles et une trentaine d’employés en assureront le déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.