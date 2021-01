Un combat de six rounds pour Leïla Beaudoin

La boxeuse Leïla Beaudoin sera de retour sur le ring, le 30 janvier prochain, au Mexique. Cet affrontement, son quatrième chez les professionnels, sera un combat de six rounds, a confirmé Eye of The Tiger Management.

Ce sera la première fois que la cogneuse du Témiscouata participera à un duel de six assauts au niveau professionnel. Le 7 novembre dernier, Beaudoin avait remporté son premier combat au Mexique sur arrêt de l’arbitre au quatrième et dernier round.

L’athlète, qui est déjà en sol mexicain afin de compléter sa préparation, tentera de garder une fiche parfaite, elle qui n’a pas subi la défaite lors des trois affrontements précédents.

Nul doute, des combats plus longs n’effraient pas Leïla Beaudoin. Récemment, dans un article de La Presse, la boxeuse témiscouataine évoquait sa volonté de combattre dans des rounds professionnels de trois minutes au lieu de deux, au même titre que les hommes.

Elle expliquait que les rounds de trois minutes, chez les amateurs, lui ont permis de connaître du succès en imposant sa force de frappe.