Alex Belzile invité au camp d’entraînement du Canadien

Le nom d’Alex Belzile figure sur la liste de 42 joueurs invités au camp d’entraînement du Canadien de Montréal. Celui-ci s’amorcera ce dimanche 3 janvier au Complexe sportif Bell de Brossard.

L’organisation montréalaise a annoncé, mercredi, que 24 attaquants, 12 défenseurs et 6 gardiens de but sauteront sur la glace au cours des prochains jours. La journée du 3 janvier sera réservée aux évaluations physiques et médicales. Les séances d’entrainement sur la glace commenceront le lendemain.

Alex Belzile, originaire de Saint-Éloi, devra connaître un bon camp d’entraînement afin d’espérer jouer des matchs dans la Ligue nationale de hockey lors de la prochaine saison écourtée. Plusieurs joueurs, comme Laurent Dauphin, Michael Frolik, Corey Perry, Ryan Poehling et Jordan Weal, pour ne nommer que ceux-là, tenteront aussi d’obtenir l’un des derniers postes disponibles dans l’alignement. La lutte sera féroce.

Même s’il ne parvient pas à convaincre le personnel d’entraineurs du Canadien, Belzile pourrait se faire une place sur l’équipe de réserve, ce qui lui permettrait cette saison de voyager et de s’entrainer avec l’équipe. Il pourrait aussi être renvoyé avec le Rocket de Laval.