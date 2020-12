Le snocross de Témiscouata-sur-le-Lac reporté au mois de mars 

La situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19 chamboule les plans des promoteurs des premières étapes du Championnat provincial de snocross SCMX. La compétition de Témiscouata-sur-le-Lac, qui devait être le premier rendez-vous de la saison le 16 janvier, a été repoussée.

Si les conditions nécessaires sont réunies, l’événement sera maintenant organisé le 20 mars prochain. Il s’agira de la troisième tranche du championnat, après le Festival d’hiver de Roberval, le Snocross des Etchemins et le Grand Prix Snocross Shawinigan.

«Comme vous le constatez, la saison a été retardée de plusieurs semaines dans le but de nous donner le plus de chance de pouvoir présenter des événements et que vous puissiez avoir un Championnat», a expliqué la direction de SCMX Snocross sur les réseaux sociaux.

«En espérant que la situation s'améliore dans les prochains mois, certaines manches pourraient être présentées sans spectateur, ou avec un nombre très réduit de spectateurs.»

À sa première édition, l’hiver dernier, le Snocross de Témiscouata-sur-le-Lac avait connu un beau succès, malgré des conditions météorologiques difficiles. Des athlètes locaux, comme Samuel Lavoie et Keven Pelletier avaient eu la chance de courser devant leurs proches.