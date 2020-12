Leïla Beaudoin de retour au Mexique en janvier 

Pour une deuxième fois en l’espace de trois mois, la boxeuse Leïla Beaudoin montera sur un ring au Mexique. L’athlète du Témiscouata participera à un gala organisé le 30 janvier à Cuernavaca, a dévoilé Eye of the Tiger Management lundi.

Beaudoin, invaincue après trois combats chez les professionnels, tentera de préserver sa fiche parfaite. En novembre, la boxeuse avait battu une pugiliste locale, Ilce Viridiana Rojas, par arrêt de l’arbitre.

Eye of the Tiger Management a aussi fait savoir que Steven Butler et Sadriddin Akhmedov seront du voyage. Les affrontement pourront être visionnés sur la plateforme Punching Grace.