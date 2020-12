Un nouveau joueur dans la famille des Spartiates de l’École secondaire de Dégelis

Les Spartiates de l’École secondaire de Dégelis ont accueilli récemment un nouveau partenaire. La famille Morneault, propriétaire du Dépanneur de l’Accueil – Petro-Canada et du Dépanneur Alain Morneault de Dégelis, s’est associée à l’organisation afin de maintenir l’engouement des jeunes pour le futsal (soccer intérieur).

En acceptant d’aider financièrement les Spartiates et le programme Études-Futsal, sur une période de 5 ans, les membres de la famille Morneault, Alain, Martine, Jérémie, Pierre et Amélie, contribueront au développement du sport à l’École secondaire de Dégelis et favoriseront la visibilité de leur communauté dans le milieu sportif.

Thomas Michaud-Morin, technicien en loisirs, et Jérôme Dubé, enseignant d’éducation physique, entraîneurs du programme Études-Futsal, tiennent à remercier la famille Morneault pour son soutien financier et à souligner la contribution, depuis le début, de Michel Jalbert, une référence en futsal.

MM. Michaud-Morin et Dubé mentionnent que «ce sont des gens comme eux, qui croient dans l'avenir et au développement sportif, qui permettent à notre communauté de demeurer active et vivante dans la région.»

Depuis plus de 12 ans, les élèves de l’École secondaire de Dégelis ont la possibilité de pratiquer le futsal en faisant partie de l’une des équipes qui compétitionne dans le Réseau du sport scolaire de l’Est-du-Québec (RSEQ). Plus de 20 % des élèves de l’école en font partie chaque année et avec l’ajout d’une concentration futsal au primaire, la popularité ne fait qu’augmenter. Les équipes ont de plus représenté la région de l’Est-du-Québec à 8 reprises aux championnats provinciaux se mesurant aux meilleures équipes de futsal de la province.

L’École secondaire de Dégelis offre un programme Études-Futsal, depuis septembre 2019. Ce programme a été mis sur pied dans le but de favoriser l’adoption d’un mode de vie sain et actif, de rehausser le niveau de compétition et de développer des athlètes de haut niveau en futsal; sport de plus en plus populaire à l’échelle mondiale. En visant l’excellence en classe et en gymnase, le programme Études-Futsal permet aux élèves d’augmenter leurs heures d’entrainement et de développer un sentiment d’appartenance envers leur école et leur sport.