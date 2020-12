Les Camps de l’Everest en grande nouveauté

Le Défi Everest lançait ce mardi 8 décembre, en direct de sa page Facebook, sa toute nouvelle programmation pour l’année 2021. L’événement, qui en sera à sa 9e édition, innove encore une fois en créant un tout nouveau module : Les Camps de l’Everest.

À l’automne 2020, le Défi Everest a basculé en mode virtuel. «C’est une idée que nous souhaitions développée à long terme, mais le contexte particulier en lien avec la pandémie de la COVID-19 nous a forcé à accélérer ce virage. Suite au succès du Mois de l’Everest en septembre dernier et face à l’incertitude entourant la possibilité de revenir avec nos événements en présentiel, nous avons voulu pousser l’idée du virtuel un peu plus loin en créant Les Camps de l’Everest», explique le président du Défi Everest, Yvan l’Heureux.

Les Camps de l’Everest se dérouleront sur 8 mois, du 1er janvier au 31 août. L’objectif est de passer à travers chacun des Camps pour se rendre au Sommet. Athlètes, coureurs ou marcheurs, ce nouveau module s’adresse à une clientèle active qui recherche un nouveau Défi pour repousser leurs propres limites.

Ce volet se déroule en solo, mais dans un esprit de communauté notamment via les médias sociaux. Les grimpeurs devront au minimum se rendre au Camp 1 soit réaliser trois fois la hauteur du mont Everest (3x 8 848 m pour 26 544 m de dénivelé positif (D+)). Pour réaliser le Camp 2, ils devront faire 5 Everest (44 240 D+), 6 Everest pour le Camp 3, 7 Everest pour le Camp 4 et 8 Everest pour le sommet (70 784 D+). À chaque Camp, les participants recevront un petit cadeau pour marquer l’atteinte d’un nouvel échelon.

«Le Défi Everest c'est un mouvement qui entraîne physiquement et socialement des milliers de héros à travers notre belle province! Les Camps c'est l'occasion de nous lancer sur la voie du dépassement», précise Frédéric Dion, ambassadeur provincial.

L’ouverture des inscriptions sera fera le 1er janvier prochain, parfait pour débuter l’année du bon pied. Le prix d’inscription pour ce module unique en son genre a été fixé à 75 $, dont 50 $ sera versé en dons à la Fondation du Défi Everest et pour lequel un reçu de charité sera émis. Les des dons amassés par les participants tout au long des 8 mois seront remis à 50 % à la Fondation du Défi Everest et 50 % à des organismes choisis par nos ambassadeurs. Les ambassadeurs sont présents partout au Québec au nord du Nouveau-Brunswick et même en Ontario et en Colombie-Britannique. L’équipe des ambassadeurs 2021 sera dévoilées dans les prochaines semaines.

«C’est un tout nouveau module qui vient une fois de plus repousser les limites du Défi Everest. Le virtuel nous permet d’offrir des activités à l’année et c’est une très grande fierté pour nous», explique Yvan l’Heureux. «C’est notamment grâce à la nouvelle application mobile que nous avons développé que nous pouvons offrir Les Camps de l’Everest puisqu’elle permettra de calculer le dénivelé des participants grâce à la géolocalisation peu importe la côte, le mont ou la montagne où ils se trouvent. C’est une avancée très importante pour notre organisation. Nous n’avons plus de limite géographique!».

Retour du Mois de l’Everest

L’équipe du Défi Everest a également profité de l’occasion pour confirmer le retour du Mois de l’Everest. Ce dernier s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent mettre les saines habitudes de vie au cœur de leur quotidien et qui possèdent un esprit communautaire fort. Le Mois de l’Everest se déroulera en septembre 2021. Il s’agit d’un défi qui se réalise en équipe de 5 à 20 participants. L’objectif est d’accumuler 8 848 mètres de dénivelé, à la marche ou à la course, en zone urbaines ou en montagnes.

Tous les dons amassés par les équipes sont remis à 100% à l’organisme qu’elles auront choisi parmi les organismes accrédités. En 2020, ce sont plus de 135 000$ qui ont été distribués à différents organismes à travers le Québec et le nord du Nouveau-Brunswick. Les inscriptions ouvriront au printemps 2021.

Il est par ailleurs encore trop tôt pour préciser si le retour des grands événements aura lieu en 2021. L’organisation souhaiterait reconduire ses défis physiques, mais il est encore tôt pour dire s’ils pourront être tenus. L’équipe du Défi Everest conserve cependant une ouverture en fonction de l’évolution de la pandémie.