La saison de glisse débute le 12 décembre au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Ayant reçu plus de 30 cm de neige au cours des deux derniers jours, la station de ski du Parc du Mont-Saint-Mathieu sera en activité ce week-end, les 12 et 13 décembre de 9 h à 15 h 30. Au moins une piste, la 14 – Carl Charron Architecte, sera accessible. D’autres pentes pourraient être ouvertes en fonction du résultat des opérations de fabrication de neige.

Pour cette première fin de semaine, la station accueillera en priorité les détenteurs d’abonnements de saison et de forfaits multi-journées 6 ou 8 jours. Seulement une quantité limitée de billets journaliers, à prix très réduit, sera offerte en ligne selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Le nouveau directeur général, Éric Verreault, souligne que la vente d’abonnements, de forfaits et de billets se fera d’ailleurs uniquement en ligne durant toute la saison 2020-2021. Ceci, afin de contrôler l’achalandage et de limiter les contacts sur le site.

Le service de restauration ne sera pas offert durant ce premier week-end. Toutefois, les skieurs et planchistes pourront apporter leur lunch puisque l’espace cafétéria, aménagé avec des cubicules pour faciliter la distanciation, sera ouvert. La boutique de location et de réparation sera aussi en activité, en appliquant des mesures de limitation des contacts et de distanciation physique. Quant aux cours de ski ou de planche, ils commenceront le 26 décembre. Enfin, la garderie Kwick-Kwick et le service de bar seront fermés toute la saison pour respecter les directives sanitaires gouvernementales.

Le port du couvre-visage est obligatoire dans les espaces intérieurs pour toute personne de 10 ans et plus. Le port d’un cache-cou ou d’une cagoule couvrant le nez et la bouche est exigé en tout temps à l’extérieur, dans les files d’attente et les remontées mécaniques, pour les visiteurs de 3 ans et plus. Les consignes de distanciation physique, de lavage fréquent des mains et d’hygiène respiratoire de base sont également en vigueur à l’extérieur comme à l’intérieur.

La direction du Parc du Mont-Saint-Mathieu rappelle que toutes ces mesures sont évolutives et qu’il faut consulter le site Web de la station pour être au courant des changements qui pourraient survenir. Le détail des mesures sanitaires peut aussi être consulté à l’adresse https://montstmathieu.com/fr/covid.

La direction du Parc insiste sur l’importance de la collaboration et de la flexibilité de la clientèle pour que l’expérience sur les pistes et dans les installations de la station soit agréable pour tous, sportifs et membres du personnel.