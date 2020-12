Jessymaude Drapeau, boursière de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a récemment dévoilé les noms des récipiendaires de ses différentes bourses. Parmi la liste des athlètes-étudiants récompensés, on retrouve le nom de la joueuse de hockey Jessymaude Drapeau de Rivière-du-Loup.

La hockeyeuse a ainsi mis la main sur une bourse de recrutement universitaire de 10 000 $ sur cinq ans. Cet automne, l’attaquante a entamé des études en psychologie à l’Université Concordia.

Au cours des dernières années, Jessymaude Drapeau a évolué avec le Boomerang du Cégep André-Laurendeau, en première division collégiale. En 2019-2020, elle a aidé l’équipe a connaître sa meilleure saison de son histoire avec une fiche de 11 buts et 19 mentions d’aide en 26 matchs. Elle a terminé au 7e rang des meilleures pointeuses de la ligue.

En raison de la pandémie, la talentueuse attaquante devra patienter plus longtemps que prévu afin d’enfiler le chandail des Stingers de Concordia dans le cadre d’un match de saison régulière. En octobre, le Réseau du sport étudiant du Québec a annoncé qu'il interrompait toutes ses activités au niveau universitaire à cause des risques liés à la COVID-19.

Dans le cadre de son Gala du sport universitaire québécois, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a couronné sept des meilleurs étudiants-athlètes universitaires de la saison 2019-2020, en plus d’octroyer 461 000 $ en bourses de mérite et de recrutement à plus de 90 étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire du Québec.