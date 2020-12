La LNAH annule sa saison 2020-2021

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a annoncé qu’elle n’ira pas de l’avant avec un retour au jeu en 2020-2021, ce lundi 30 novembre. La prochaine saison est donc annulée.

Après avoir élaboré trois scénarios avec des débuts de saison en novembre, décembre et janvier, les gouverneurs se sont résignés : il n’est pas possible d’entrevoir une saison avec les règles sanitaires et les paliers de couleur en vigueur actuellement.

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup est d’ailleurs la seule équipe de la ligue à ne pas se retrouver en zone rouge. Les conditions gagnantes ne sont tout simplement pas réunies afin de seulement envisager un retour.

Dans un communiqué diffusé en soirée, la LNAH mentionne cependant se garder «une porte ouverte» pour un tournoi à la ronde qui pourrait être présenté au mois de mars, avril ou mai si la situation le permet.

«Nous sommes extrêmement déçus de ne pas pouvoir présenter une saison à nos partisans, mais ce n’est que partie remise», a-t-on écrit.

Plus tôt aujourd’hui, les dirigeants de la Ligue de hockey senior AAA du Québec ont également annoncé l’annulation de leur saison.