Yanis Lemaître poursuivra sa carrière avec le Vert et Or 

L’organisation du Vert et Or de Sherbrooke pourra compter sur le talent d’un produit des Guerriers de Rivière-du-Loup au cours des prochaines années. Yanis Lemaître, 19 ans, a décidé de se joindre à cette organisation afin de poursuivre sa carrière et son cheminement scolaire.

Au niveau collégial, le receveur de passes a évolué avec les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. En trois saisons, il n’a pas manqué de se démarquer, lui qui attiré l’intérêt de plusieurs organisations universitaires. Les Stingers de l’Université Concordia et les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa étaient aussi intéressés à ses services.

Yanis Lemaître, qui croit en ses chances de percer l’alignement du vert et or, suit maintenant les traces d’autres athlètes des Guerriers (Gabriel Ouellet, Jean-Philippe Levesque, Anthony Couturier et Philippe Boucher) qui ont fait leur place dans la Ligue de football universitaire ces dernières années.

