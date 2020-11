Le 24h Tremblant à distance

La 20e édition du 24h Tremblant, dans sa version virtuelle, lance officiellement sa campagne de collecte de dons. Cette collecte est des plus significatives dans la situation actuelle où les revenus des fondations bénéficiaires sont lourdement affectés. L’événement se déroulera à distance, du 4 au 6 décembre prochain, dans un contexte différent.

Contrairement aux années précédentes, plutôt que de se déplacer vers Tremblant, les participants sont invités à bouger durant 24 heures, peu importe où ils se trouvent au Québec et en Ontario. Que ce soit en continu ou pas, seul, à relais ou en équipe, sports extrêmes ou de salon, tout est permis! Non seulement parce que ça fera du bien au moral mais aussi parce que ça permettra de contribuer à la grande cause des enfants.

Tous les profits de la collecte de dons seront redistribués à trois fondations bénéficiaires qui travaillent pour le mieux-être et la santé des enfants. Elles ont un impact majeur à l’échelle du Québec, dans la région d'Ottawa-Gatineauainsi que localement dans la MRC des Laurentides. Le 24h joint de nouveau ses forces à celles de la Fondation Charles-Bruneau, son bénéficiaire principal depuis 18 ans. Aujourd’hui plus que jamais, l’espoir de milliers d’enfants atteints de cancer repose sur la recherche.

Chaque année, une dizaine d’enfants deviennent les visages des bénéficiaires, représentant des milliers d’autres enfants. Ce sont de petits héros et des ambassadeurs. Ils se nomment Annabelle, Jacob, Laurent, Miro, Victoria, Raphaël, Riley, Aidan, Gabrielle et Milind. Ils sont tous des modèles de résilience et des exemples pour chacun de nous en ces temps de pandémie.