L’implication de Jean-François Béliveau soulignée par Hockey Québec 

Jean-François Béliveau, entraîneur pour l’Association de hockey mineur de Rivière-du-Loup, a été récemment honoré par Hockey Québec. Le passionné a été élu «L’Étoile entraineur du mois de novembre».

Béliveau, 43 ans, partage ses connaissances avec les groupes Atome 1-2 et MAGH groupe 2 et 4 depuis le début de la saison. Père de quatre enfants, dont trois jouent au hockey, il trouvait important d’être présent et de s’impliquer auprès du hockey mineur régional.

«L’aréna, c’est mon deuxième chez moi. J’ai toujours aimé aller à l’aréna, j’adore aller à l’aréna. Je sentais aussi que je devais redonner un peu à la communauté hockey. J’avais eu la chance d’avoir d’excellents entraîneurs, tant au niveau hockey mineur, junior et universitaire. Je voulais aussi partager mes connaissances avec les jeunes pour les faire autant progresser comme individu, mais aussi comme joueur», a partagé le principal intéressé dans un article publié sur le site d’Hockey Québec.

Jean-François Béliveau, qui a joué avec les Tigres de Victoriaville (LHJMQ), les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (universaire), ainsi que le CIMT et les 3L de Rivière-du-Loup (LNAH), souhaite aussi inculquer aux jeunes l’importance d’avoir beaucoup de plaisir en jouant.

«De les voir progresser, c’est la plus belle récompense. De voir des jeunes sortir les joues rouges, les cheveux mouillés, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. On sort de là et on est contents parce qu’on sait qu’ils ont eu beaucoup de plaisir et qu’ils ont travaillé fort […]», dit-il.

Celui qui agit aussi comme vice-président aux opérations hockey chez les 3L de Rivière-du-Loup est aussi décrit comme un « rassembleur » et une personne «engagée» par Mike Maclure, entraineur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame.