Démarches pour l’obtention d’une équipe de la LBJEQ à Rivière-du-Loup    

Une équipe de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) pourrait-elle être implantée à Rivière-du-Loup au cours des prochaines années? C’est l’objectif visé par un groupe de passionnés de la région.

Le projet se discute depuis le début de l’année 2020, mais il a vraiment pris son élan au cours des derniers jours. Vincent Michaud et Éric Rousseau, impliqués dans le programme de développement AA et AAA du Bas-St-Laurent, de même que Denis Bérubé, actuel président de la Ligue de baseball senior Puribec, travaillent le dossier.

Une rencontre «informelle» a même eu lieu avec la direction de la LBJEQ, dont le président est Rodger Brulotte, récemment. Les démarches se poursuivent et progressent.

«Avant la COVID, nous avons tâté le pouls auprès de la ligue et travaillé auprès de potentiels investisseurs. Puis le processus a été retardé avec tout ce qui s’est passé. Mais cette semaine, on sent que nous sommes sur la bonne voie et disons que ça avance beaucoup plus. Des choses ont bougé et on va espérer que ça se poursuive», explique Vincent Michaud, tout en restant prudent.

«Nous sommes toujours à une étape embryonnaire, a-t-il rappelé. Mais on y croit. La rencontre, c’était pour démontrer notre sérieux et confirmer notre intention d’aller de l’avant.»

Prochainement, une lettre sera envoyée à la Ligue afin que Rivière-du-Loup pose officiellement sa candidature pour l’obtention d’une équipe. Le scénario idéal serait l’accueil d’une formation pour la saison 2022. Évidemment, plusieurs étapes doivent être franchies.

«L’intérêt de la Ligue est là aussi, mais il faut comprendre qu’il faudra une unanimité de ses membres. On n’a pas le contrôle là-dessus. De notre côté, c’est certain qu’on va faire nos devoirs pour s’assurer de présenter un cahier de charges complet et bien élaboré.»

L’arrivée d’une équipe de la LBJEQ à Rivière-du-Loup serait la suite logique pour le développement des jeunes joueurs de baseball dans la région et au Bas-Saint-Laurent. Le programme Sport-études baseball existe maintenant depuis plusieurs années à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Le programme de développement AA et AAA du Bas-St-Laurent connaît également du succès.

De plus en plus, des joueurs formés à Rivière-du-Loup réussissent à tirer leur épingle du jeu dans la LBJEQ, et ce, même si bassin de joueur est plus petit qu'ailleurs. La saison dernière, les Voyageurs du Saguenay ont aligné plusieurs anciens membres des Riverains du Bas-Saint-Laurent.

«C’est vraiment une suite logique pour nous. Depuis quelques années, on développe des joueurs de la région qui sont de niveau junior ou qui vont le devenir. On se sent prêts pour accueillir une équipe. On croit aussi faire partie d'un territoire qui mérite d'être exploité.»

Notons que si Rivière-du-Loup obtenait une formation de la LBJEQ, celle-ci devra être compétitive dès la première année. Vincent Michaud croit que les joueurs locaux auront un grand rôle dans ses succès, mais que l’organisation devra aussi regarder «d’autres avenues, d’autres possibilités, d’autres territoires» pour pouvoir mieux se garnir en termes de profondeur. «Ce sont toutes des choses qu’on doit évaluer pour continuer », a-t-il résumé.