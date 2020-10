Un calendrier inspiré des premiers Jeux du Québec

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup (SHGRDL) publie une nouvelle édition de son calendrier pour l’année 2021. L’organisme estime d’ailleurs avoir réalisé une publication de grande qualité, malgré un contexte peu facilitant.

La page frontispice rappelle le moment fort qu’ont représenté dans la région de Rivière-du-Loup les premiers Jeux d’été du Québec, qui se sont déroulés il y a 50 ans, en août 1971, et qui sont illustrés par cinq autres photos. Mentionnons aussi la présence de trois photos-souvenirs reliées à l’équipe de hockey Les 3L de Rivière-du-Loup fondée en 1975.

Parmi les membres qui ont contribué à mener à bien cette entreprise, il faut souligner le travail de Serge Chouinard pour la recherche et la sélection de photos, et de Carmelle Bélanger, pour la mise en page du calendrier. La SHGRDL tient également à remercier le Comité organisateur des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 et les stations radiophoniques CIEL-FM et CIBM-FM pour leur collaboration.

Le calendrier est en vente actuellement au coût de 8 $ chez les partenaires suivants: à la Librairie J.-A. Boucher, 230 rue Lafontaine; au Musée du Bas-Saint-Laurent, 300 rue Saint-Pierre, et à la Maison des Jeux du Québec, 10, chemin des Scouts.

Depuis leur premier tirage en 1991, les calendriers sont attendus dans la collectivité, année après année. En vous le procurant, vous encouragez la SHGRDL à continuer son travail d’éducation dans la communauté et collaborez à ses activités qui bonifient la vie culturelle louperivoise. Faites vite!