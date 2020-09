Une visibilité internationale pour Premier Tech au Tour de France

Le logo de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup s’est retrouvé bien en vue dans les médias sportifs du monde entier, ce mercredi 16 septembre. C’est que le vainqueur de la 17e étape du Tour de France, le Colombien Miguel Angel Lopez, est le leader de l’équipe cycliste Astana, une formation commanditée depuis plusieurs années par la multinationale louperivoise.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Lopez a savouré sa victoire, l’une des plus difficiles de l’événement cycliste par excellence, les bras dans les airs et le sourire aux lèvres. Les mots «Premier Tech» étaient alors mis en évidence sur sa poitrine, tout comme le «P» que l’on retrouvait sur l’épaule gauche du maillot bleu clair.

Les photos et images vidéo de l’arrivée de l’athlète de 26 ans ne mentent pas : le Tour de France, l’un des événements sportifs les plus suivis à travers le monde, est une vitrine exceptionnelle. Les reportages écrits et diffusés aujourd’hui se comptent sans doute par milliers.

La 17e étape du Tour de France se terminait au sommet de l’imposant col de la Loze, à 2304 mètres d’altitude. L’ascension de cette montée vertigineuse, une première dans l’histoire du Tour de France, a donné droit à une bataille phénoménale entre les aspirants au podium de la Grande Boucle.

Premier Tech et Astana Pro Team sont partenaires depuis plusieurs années déjà. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un coureur de cette équipe fait belle figure lors de courses d’envergure et contribue à mettre à l’avant-plan les couleurs de l’entreprise de Rivière-du-Loup.

Soulignons qu’Astana compte également le coureur québécois Hugo Houle parmi ses rangs. Le cycliste de Sainte-Perpétue connaît aussi des performances intéressantes jusqu’ici. Ce mercredi, il a justement été au cœur de la victoire de son coéquipier.