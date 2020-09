Les Braves à une seule victoire du championnat 

Dans un match où les défensives n’ont pas été à l’honneur, puisque la moitié des 10 points sont mérités sur six erreurs, les Braves Batitech du Témiscouata ont réussi à arracher une victoire de 6 à 4 au Bérubé GM de Trois-Pistoles, ce lundi 14 septembre.

Les gagnants ont été les premiers à changer les 0 du tableau indicateur avec trois points en troisième manche (un mérité). Le lanceur victorieux, Vincent Ruel, a aidé sa cause avec un coup de circuit en solo en quatrième manche pour porter le score à 4 à 0.

Le Bérubé GM a coupé l’avance des Braves Batitech à un seul point à son tour au bâton avec trois points sur le simple de Dave Voyer, un double-vol (du 2e et du marbre) et le simple de Stéphane Pouliot. Ian Sénéchal a ouvert la sixième manche avec un double et il a terminé son tour des buts sur le simple de Christopher Landry.

La défensive de l’équipe locale a encore connu des ratés dans cette manche pour donner le 6e point aux Braves Batitech. Mais le Bérubé GM n’a pas lâché prise en répliquant immédiatement à sa chance à l’attaque de cette sixième manche en ajoutant un point sur le roulant de Samuel Laforest (qui a envoyé Simon Rousseau au marbre).

Avec Maxime St-Gelais au troisième but, Vincent Ruel a retiré Guillaume Bérubé sur des prises pour mettre fin à cette menace.

Lanceur gagnant : Vincent Ruel (match complet, 10 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Serge Rioux (cinq manches lancées)

Au bâton :

Pour Témiscouata : Sept joueurs ont un coup sûr.

Pour Trois-Pistoles : Stéphane Pouliot : trois coups sûrs en trois présences; Jimmy Durette : deux coups sûrs en trois présences.

Grâce à cette victoire, le Témiscouata mène la série 3 à 1. Les Braves auront l'opportunité de remporter le championnat ce mercredi 16 septembre, 20 h 15, à Témiscouata-sur-le-Lac.