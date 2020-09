LNAH : le début de saison reporté en 2021

Des matchs de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) ne seront pas disputés avant le début de la prochaine année, en 2021, ont fait savoir ses gouverneurs lundi soir par voie de communiqué de presse. Une décision prise à contrecœur en raison du contexte actuel, lit-on.

«Le gouvernement provincial prévoit une deuxième vague de la COVID-19 cet automne, avec un possible resserrement des mesures sanitaires, selon les régions les plus touchées. De plus, si un joueur venait à contracter la COVID-19, la LNAH devrait agir pour la sécurité de tous, ce qui nous obligerait probablement à devoir annuler le match suivant de son équipe. Bref, nous avons encore trop d’incertitudes face à toutes les potentielles complications que peuvent engendrer la situation actuelle. Il nous est donc très difficile de prévoir un scénario à court ou moyen terme», a expliqué Denis Boisvert, vice-président responsable des communications.

Les gouverneurs de la LNAH s’orientent vers un probable retour aux camps d’entraînement en décembre. D’ici là, ils continueront de travailler «afin d’offrir [aux partisans] les meilleures conditions possibles dès [le] retour au jeu».