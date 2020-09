Initiation gratuite au pickleball dans les installations de Tennis RDL

La FADOQ Région Bas-Saint-Laurent et Tennis RDL invitent la population à une formation d’initiation au pickleball, animée par deux formateurs certifiés pickleball Québec, le mardi 22 septembre prochain, dès 17 h.

Le pickleball est un sport de raquette qui mélange les mouvements du tennis, les dimensions d’un terrain de badminton, une raquette à surface rigide s’apparentant au tennis de table avec les dimensions d’une raquette de racquetball. Cette activité sportive comporte de nombreux avantages; elle est facile à pratiquer et elle est moins exigeante pour les muscles et les articulations que le tennis, par exemple.

Ce sport connait d’ailleurs un véritable engouement et compte de plus en plus de joueurs actifs au Bas-Saint-Laurent. Le pickleball regroupe déjà plus de 20 000 adeptes au Canada et a un taux annuel de croissance de près de 20 %.

Cette clinique vous permettra de découvrir les nouveaux terrains de pickleball, fraichement surfacés, situés sur le côté nord du pavillon multifonction Venance-Pelletier. Cette soirée «portes ouvertes» vise à faire découvrir ce sport de raquette. Le matériel nécessaire sera gratuitement fourni par le club de tennis de Rivière-du-Loup. L’inscription est obligatoire au 418-893-2111, poste 1 ou par courriel à [email protected]