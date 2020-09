Belle fin de semaine pour les Braves mineurs du Témiscouata

Du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre dernier, l’Association du baseball mineur du Témiscouata (ABMT) accueillait le Tournoi régional de fin de saison Les Restaurants Dubillard McDonald's moustique B.

Cet événement se déroulait sous la présidence d’honneur du joueur étoile des Braves senior et joueur des Capitales de Québec, Dany Paradis-Giroux. C’est donc plus de 70 joueurs de 10 et 11 ans qui ont conclu leur saison de baseball mineur aux terrains de baseball de Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!



Un total de 7 équipes du Bas-St-Laurent se sont affrontées lors de cette fin de semaine. C’est d’ailleurs l’équipe hôte, les Braves du Témiscouata, qui a remporté la grande finale par un pointage de 5 à 1 face aux Élans noirs de Rimouski qui terminent au second rang. Les Braves complétaient ainsi leur tournoi avec une fiche de 4 victoires en 4 rencontres. Par ailleurs, ce tournoi n’aurait pas pu avoir lieu sans la précieuse implication du commanditaire majeur, Les Restaurants Dubillard McDonald's, mais également du Marché Métro Vincent Guay de Cabano.