Quatre aventuriers aident l’organisation Défi Everest

Relever un grand défi sportif tout en aidant l’organisation Défi Everest, voilà le pari de quatre aventuriers. Frédéric Dion, ambassadeur provincial de l’évènement, a recruté trois alliés de taille pour atteindre en équipe, de façon symbolique, le sommet de l’Everest (8 848 m).

Ce sera accompli non pas en marchant, mais grâce à des disciplines sportives avec dénivelé dans différentes villes du Québec. Le 8 septembre, Frédéric sera le premier à effectuer sa distance de 2200 mètres. Le 9 septembre, ce sera au tour des aventuriers Yvan L’Heureux, Hélène Dumais et Ovide Clouet.

Frédéric Dion, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, effectuera 137 montées d’un arbre de 16 mètres. Hélène Dumais, de Terrebonne, grimpera des cordes, des filets et des échelles. Ovide Clouet, de Gaspé, montera une pente abrupte en vélo. Yvan L’Heureux, président du Défi Everest et de Rivière-du-Loup, sautera sur un Box Jump (boîte de 75 cm) le plus grand nombre de fois. La grande question : qui atteindra la distance de 2200 mètres le plus rapidement?

«Les plus grandes aventures deviennent possibles à partir du moment où on se fixe un objectif et qu’on progresse un pas à la fois. Gravir l’équivalent de la plus haute montagne sur terre seul ou en équipe, c’est une expérience qui reflète parfaitement cette façon d’accéder au succès. Cette année, on repousse nos limites en atteignant les distances dans des contextes hors de l’ordinaire», explique l’aventurier et conférencier Frédéric Dion.

À l’occasion de cette huitième édition, tous sont invités à participer au «Mois de l’Everest Catherine Thériault» en septembre. Les rassemblements de grande envergure n’auront pas lieu cette année, mais le principe fondateur du Défi Everest demeure le même : atteindre le sommet de l’Everest (8 848 m) par la marche en dénivelé urbain, en équipe de 2

à 20 participants.

Toutes les équipes inscrites devront effectuer une levée de fonds dont les dons seront remis à 100 % à l’organisme de leur choix. Pour encourager Frédéric Dion et ses coéquipiers, accédez au site web http://www.defieverest.com/ et faites un don à l’équipe «Les aventuriers» qui versera les sommes directement au Défi Everest.