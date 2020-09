Du hockey de la LHCS dès le 30 octobre…

La Ligue de hockey Côte-Sud entreprendra la saison 2020-2021 le 30 octobre prochain, à la condition que la phase 6 de la reprise des activités sportives, imposée par Hockey Québec, soit en vigueur.

Réunis par visioconférence le 26 aout au soir, les gouverneurs du circuit ont eu un entretien avec Éric Turcotte de Hockey Québec qui leur a expliqué les modalités de la phase 5, qui est en cours, ainsi que celles d’une éventuelle phase 6.

Le président du circuit, Vincent Drouin, souligne que huit des dix équipes du circuit qu’il dirige ont, jusqu’ici, confirmé leur retour dans le cas d’une entrée en vigueur de la phase 6, mais que les concessions de l’Impérial de Saint-Pascal et des Seigneurs de La Pocatière se donnaient jusqu’au 11 septembre prochain avant d’annoncer leur décision.

«Il est certain que les conditions établies par la Santé publique, avec un maximum de 250 spectateurs, le port du masque et l’obligation de respecter la distanciation physique de deux mètres devront être respectées par toutes les organisations. Nous espérons un retour à la normale le plus rapidement possible», indique M. Drouin.

Selon qu’il y ait 8 ou 10 équipes, un calendrier de 14 ou 16 matchs de saison régulière, se terminant le 7 février prochain, sera élaboré, suivi de la tenue des séries éliminatoires.