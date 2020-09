Trois-Pistoles et Témiscouata à une victoire de la finale

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles et les Braves Batitech de Témiscouata ont remporté les deux matchs disputés le 31 aout dans la Ligue de baseball sénior Puribec. Les deux formations sont maintenant à une seule victoire de se rendre en finale.

Dans un match où les deux attaques ont été plutôt tranquilles, le Bérubé GM de Trois-Pistoles a disposé des Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny au compte de 4 à 1. Les visiteurs avaient ouvert la marque en deuxième manche avec le coup de circuit en solo de Marc-Antoine Têtu. Le Bérubé GM n’a pas tardé à répliquer avec trois points à son tour au bâton. Le deuxième but du Bérubé GM, Ludovic Saucier, y est allé d’un plongeon défensif en sixième manche en plus de doubler un coureur au premier but. Pour l’équipe locale, Stéphane Pouliot a aussi frappé la longue balle. La victoire est inscrite à la fiche de Jimmy Durette, qui a lancé le match au complet et réalisé cinq retraits au bâton. Le Bérubé GM de Trois-Pistoles mène maintenant la série 3 à 2.

BRAVES VS SHAKER

Vincent Ruel a lancé un fort match pour les Braves Batitech du Témiscouata en blanchissant le Shaker de Rimouski au compte de 4 à 0. Ruel n’a permis que cinq coups sûrs tout en retournant 9 frappeurs du Shaker à l’abri avec le bâton sur l’épaule. Les Braves Batitech se sont inscrits au pointage en troisième manche avec deux points sur quatre coups sûrs dont les frappes payantes de Dany Paradis-Giroux et d’Étienne Bergeron. Les gagnants ont doublé le pointage la manche suivante sur deux erreurs du Shaker. Le lanceur gagnant est Vincent Ruel qui a réussi neuf retraits au bâton. Témiscouata est l'équipe meneuse dans la série contre le Shaker de Rimouski 3 à 1.

Le mardi 1er septembre, les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny recevront le Bérubé GM de Trois-Pistoles à 20 h 15. Le mercredi 2 septembre, le Shaker de Rimouski visitera les Braves Batitech du Témiscouata à 20 h.