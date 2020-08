Dernier droit au camp d’entrainement des Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame

Les Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup entrent maintenant dans la phase finale de sélection des joueurs qui formeront l’équipe en vue de la prochaine saison. Pour le moment, seulement quatre joueurs âgés de 17 ans ont été confirmés dans l’alignement par l’organisation.

Il s’agit d’Étienne Boudreau de Rivière-du-Loup, Alex Pelletier de Rivière-du-Loup, Émile Labrie de Saint-Cyprien et de Matis Lapointe, repêché de Gatineau. La première phase du camp d’entrainement s’est terminée le 21 aout avec une première vague de retranchements. La deuxième étape comprend des repêchages de joueurs de l’extérieur du territoire. Aucune confirmation n’a été donnée aux joueurs de 15 et 16 ans. Les candidats qui tenteront de se tailler une place avec les Albatros Midget AAA affronteront les Estacades de Trois-Rivières aujourd’hui, puis le Blizzard du Séminaire St-François le 27 aout lors de matchs préparatoires.

Quelques joueurs originaires de la région ont encore la chance de pouvoir percer l’alignement. Il s’agit de Philippe Bourdages, Mathieu Pigeon, Louis Dumais, Thomas Levasseur, Carl-Anthony Massé, Tristan Dassylva, Philippe Labrie et Nicolas Egan Dionne.

«Tout se déroule bien jusqu’à maintenant pendant ce camp d’entrainement, bien que la COVID-19 change un peu le fonctionnement. J’aime la profondeur de l’équipe que nous sommes en train de former. Il nous reste environ six ou sept coupures à faire. Ceux qui veulent une place devront travailler et nous montrer le meilleur d’eux-mêmes pendant encore deux jours», explique l’entraineur des Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame, Mike Maclure. L’alignement des Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame sera officiellement annoncé le 7 septembre, après les choix de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Notre premier critère de sélection, c’est d’être une bonne personne compétitive. On va passer 250 jours ensemble, alors il faut que l’ambiance soit agréable dans la chambre. On cherche des joueurs intelligents, capables de faire des jeux avec la rondelle, de bien se positionner. On veut de la vitesse à trois niveaux : les pieds, les mains et l’esprit pour la prise de décision. Je veux voir des joueurs avec un tempérament compétitif qui ont le désir de devenir encore meilleurs.»

À noter que Mikaël Denis (Armada de Blainville-Boisbriand), Nathan Drapeau (Sea Dogs de Saint-John), Zacharie Charest (Drakkar de Baie-Comeau) et Simon Poirier (Voltigeurs de Drummondville) ont été invités à des camps d’entrainement dans la LHJMQ. Ces derniers font partie de la liste des joueurs protégés par les Albatros Midget AAA en date du 25 aout.