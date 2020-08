Remontée de Montmagny contre Trois-Pistoles

La défensive du Bérubé GM de Trois-Pistoles a cafouillé en fin de match en commettant six erreurs en fin de septième manche qui ont résulté en cinq points au profit des Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny. Ces derniers ont transformé un déficit de 8-4 en victoire de 9 à 8.

Jérémy Gonthier a été déclaré sauf sur une balle frappée au premier but. Sur le jeu, Justin Landry-Lecompte et Jimmy Briand sont venus marquer pour donner la victoire à l’équipe locale. Stéphane Pouliot avait donné les devants au Bérubé GM en première manche sur un coup de circuit de deux points. Les visiteurs ont porté la marque à 4-0 après trois manches de jeu. Yannick Desbiens a également frappé la longue balle (en solo) pour les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances en cinquième manche.

Lanceur gagnant : Andy St-Gelais (quatre manches lancées) en relève à Dave Rémillard

Lanceur perdant : Dave Voyer (match complet, 5 retraits au bâton)

Au bâton :

Pour Trois-Pistoles : Simon Rousseau - trois coups sûrs en quatre présences et deux points produits, Ludovic Saucier - deux coups sûrs en trois présences et un point produit, Stéphane Pouliot et Jimmy Durette - deux coups sûrs en quatre présences.

Pour Montmagny : Yannick Desbiens, François Gagnon et Dave Rémillard - trois coups sûrs en quatre présences.

La prochaine partie opposant les deux équipes se déroulera le mercredi 26 aout à 20 h 15 à Trois-Pistoles.