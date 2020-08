Vincent Gagnon continue sa progression

Un représentant du Club Filoup de Rivière-du-Loup, l’athlète-entraineur Vincent Gagnon, a réalisé un bel exploit le 19 aout dans la région d’Ottawa.

Au lancer du javelot, l’athlète de 21 ans a projeté la lance de 800g à 49m94, sa meilleure performance à vie. Jusqu’ici, son meilleur lancer était de 46m78 et il avait été réalisé le 15 mai 2017 à Sherbrooke. Par la suite, le jeune homme avait été forcé de cesser ses activités en raison d’une blessure au bras.

Cette performance de l’athlète-entraineur du club Filoup et du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup le place en 2e place au Québec et dans le Top 5 canadien chez les U23. Dans la catégorie ouverte, le Louperivois se classe 3e en province et 7e au pays avec l’engin de 800g.

Vincent Gagnon se classe également maintenant dans le classement québécois des meilleurs lanceurs de tous les temps chez les U23 avec une 22e place (il était 31e auparavant). Dans la catégorie ouverte, Vincent a gagné 14 places, passant de la 45e à la 31e position.

Les prochaines rencontres d’athlétisme des Filoup et des représentants du Sport-études sont prévues le vendredi 21 août à Québec, puis le 12 septembre à Ville Saint-Laurent.