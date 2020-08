Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup est toujours en vie 

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a profité de sept erreurs du Shaker de Rimouski pour marquer 11 points (4 mérités) et forcer la présentation du cinquième match de série (ce soir) en vertu d’une victoire de 11 à 6.

Le CIEL-FM a ouvert le score en troisième manche avec ses quatre points mérités dans cette manche de cinq points en frappant cinq coups sûrs sur les six premiers joueurs à se présenter au marbre. Le Shaker s’est approché à un seul point du CIEL-FM en marquant des points après deux retraits lors des manches 3, 4 (2) et 5.

Les gagnants ont mis le compteur à 6-4 sur le double de Raphaël Bérubé en sixième manche avant d’en ajouter cinq autres la manche suivante grâce à trois erreurs. Le Shaker a connu un sursaut en fin de match grâce au simple de deux points de Nicolas Lepage qui s’est fait retirer au deuxième coussin sur un relais du lanceur pour mettre fin à la rencontre.

Lanceur gagnant : René-Dave Pelchat (match complet, 6 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Benjamin Roy (trois manches lancées)

Au bâton :

Pour Rivière-du-Loup : Félix-Alexandre Trudel avec trois coups sûrs en quatre présences et 2 points produits, Olivier Dionne avec deux coups sûrs en quatre présences et 2 point produits et Jacob Thériault avec deux coups sûrs en cinq présences et un point produit.

Pour Rimouski : Pier-Luc Ouellet avec deux coups sûrs en quatre présences.