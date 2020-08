Les Vaillants performent à Sherbrooke 

Le samedi 15 aout, quatre athlètes du club Les Vaillants étaient en Estrie, pour prendre part à la compétition Athlétisme Sherbrooke Invitation 2020. Vanessa Ayers, Vanessa Beaulieu, Alexis Cardinal et Nathan Lebrun étaient en action au stade de l’Université de Sherbrooke.

Chez les cadettes, Vanessa Beaulieu de Pohénégamook a obtenu des 7es places dans les épreuves du saut en longueur et du saut en hauteur.

Dans la catégorie juvénile, Nathan Lebrun de St-Eusèbe a pris le 7e rang au saut en longueur et la 5e place (ouvert) au triple-sauts.

De son côté, Vanessa Ayers a terminé au second rang des concours de lancers du poids et du disque, chez les femmes junior. Au poids, elle a eu la chance de lancer en même temps que les athlètes internationales Britanny Crew et Sarah Mitton.

Un lanceur senior faisait également un retour à la compétition et un retour avec les Vaillants. Il s’agit d’Alexis Cardinal. Ce dernier a pris la deuxième position au lancer du disque. Son meilleur moment est cependant survenu après son épreuve, quand il a eu la chance d’assister à l’hommage surprise décerné à sa mère, Suzanne Lafrance. Mme Lafrance a été nommée officielle de l’annéea au Canada.