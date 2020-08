Un sans-faute pour Britanie Cauchon à Laval 

La cycliste Britanie Cauchon participait à son tout premier challenge sprint de la saison, la fin de semaine dernière, au Centre de la nature de Laval. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a souligné cet événement en grand en remportant toutes les courses auxquelles elle a participé.

Cauchon a traversé la ligne d’arrivée en tête lors de la qualification, de la demi-finale et de la finale. Si la première course n’a été qu’une formalité, les deux dernières lui auront demandé d’user de stratégies, de sa force et de son explosivité.

Surveillée attentivement par les autres coureuses durant l’épreuve ultime, Britanie a décidé de lancer l’accélération finale à 500m de l’arrivée (sur un parcours total de 800m). Une décision audacieuse, mais payante, qui lui a permis de surprendre ses adversaires et de terminer le sprint en première position.

Notons que la cycliste a passé tout le mois de juillet au Centre de performance de Bromont afin de maintenir ses acquis et d’améliorer ses points faibles…dont le sprint. Ses efforts ont porté fruit et elle sera dorénavant considérée comme l’une des favorites, si une épreuve devait se conclure au sprint.