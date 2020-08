Rivière-du-Loup prend les devants contre Rimouski 

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a rapidement pris une avance de 3 à 0 (sur sept coups sûrs) après deux manches de jeu pour se diriger vers un gain de 3 à 2 sur le Shaker de Rimouski, ce mercredi 12 aout, dans le cadre du premier match de cette série 3 de 5.

Dès la première manche, le CIEL-FM s’est mis au travail avec deux points sur les frappes successives d’Olivier Dionne et René-Dave Pelchat. En deuxième, quatre simples de suite après deux retraits ont forcé Félix-Alexandre Trudel à quitter le coussin du troisième but pour le dernier point du CIEL-FM.

Le Shaker est revenu dans le match à 3-2 en sixième manche grâce au ballon-sacrifice de Mathieu Gobeil et au triple de Nicolas Lepage.

Lanceur gagnant : René-Dave Pelchat (match complet, 6 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Junior Coulombe (match complet, 7 retraits au bâton)

Au bâton :

Pour Rimouski : Mathieu Gobeil avec un coup sûr en deux présences.

Pour Riv.-du-Loup : René-Dave Pelchat et Raphaël Bérubé avec deux coups sûrs en trois présences et Olivier Dionne avec deux coups sûrs en quatre présences et un point produit.