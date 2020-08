L’AHM de Rivière-du-Loup reconnue comme organisation «modèle» 

Le travail de l’Association de hockey mineur de Rivière-du-Loup a été salué par Hockey Québec, le vendredi 7 aout. Elle a été reconnue comme une organisation modèle au Québec, elle qui se démarque notamment aux niveaux du respect et de la sécurité, du développement des joueurs, de la règlementation et de la gouvernance.

Hockey Rivière-du-Loup fait ainsi partie des 13 premières associations à recevoir ce titre dans la province. Une distinction qui vient souligner qu’elle excelle grâce à sa structure et son leadership.

«C'est une belle reconnaissance pour [notre association]. C'est le résultat du travail accompli par les nombreux bénévoles (C.A., comité tournois, gérants, entraîneurs, etc.) au cours des dernières années. Nous sommes les premiers à obtenir cette certification dans l'Est-du-Québec», a déclaré le président Bruno Pelletier, soulignant que cette belle nouvelle est une «source de motivation pour la saison à venir».

Les AHM modèles répondent à une liste de critères assurant le meilleur encadrement pour tous ses membres, et ce, autant dans les secteurs Initiation que Récréation et Compétition. Ce nouveau programme contribue au développement d’une structure positive et sécuritaire profitant aux bénévoles et ultimement, à tous les joueurs et joueuses de l’association.