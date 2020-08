Place aux séries dans la Ligue de baseball Puribec

À la suite d’une saison écourtée, remportée par les Braves Batitech du Témiscouata, la Ligue de baseball sénior Puribec s’apprête à entrer en mode séries éliminatoires. La première ronde opposera Rivière-du-Loup à Rimouski, puis La Pocatière à Montmagny.

Ces deux affrontements 3 de 5, disputés entre le 12 et le 19 aout (si nécessaire) permettront de connaître les équipes qui retrouveront le Bérubé GM de Trois-Pistoles et les Braves Batitech du Témiscouata en demi-finale.

Les Braves et le Bérubé GM ont respectivement terminé au 1er et 2e rangs dans la Ligue Puribec avec des fiches de 11 victoires et 1 revers pour le Témiscouata et 8 victoires 4 défaites pour les représentants des Basques. Soulignons que Rivière-du-Loup a aussi terminé avec une fiche de 8-4, mais la formation a produit moins de points (83 contre 73) dans les cadre des 12 parties.

Les Braves, dominants tout au long de la saison, ont échappé le tout dernier match contre les Escaladeurs de La Pocatière. Un revers de 11-7 qui est venu gâcher la fiche parfaite de la formation dirigée par l’entraineur-chef Francis Landry.

HORAIRE

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, qui a terminé la saison au 3e rang, accueillera le Shaker (6e) ce mercredi 12 aout sur le coup de 20 h. Les prochains matchs locaux auront lieu le dimanche 16 aout à 14 h et, si nécessaire, le mercredi 19 aout à 20 h.

C’est le lanceur gaucher René-Dave Pelchat (3-0, 1,11) qui entamera la série au monticule pour Rivière-du-Loup. Il affrontera Marc-André Jr Coulombe (1-0, 0,00).