Les 3L repêchent neuf joueurs, dont un Louperivois

C’était jour de repêchage dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), ce samedi 8 aout. Les 3L de Rivière-du-Loup ont sélectionné neuf joueurs, dont le Louperivois Raphaël Bastille.

L’athlète de 23 ans seulement, qui a passé les deux dernières saisons en France, a été le choix de 7e ronde de l’organisation louperivoise. Bastille est reconnu comme un agile attaquant qui a toujours su contribuer offensivement. En 2017-2018, il a été l’un des meilleurs joueurs de la LHJAAAQ avec une récolte de 91 points en 45 matchs.

Le premier choix des 3L lors de la séance de repêchage a été celui de l’ailier gauche Charles-Éric Légaré. L’athlète de 26 ans a lui aussi passé la dernière saison en France. Il a auparavant évolué trois saisons complètes dans la LHJMQ pour ensuite jouer avec l’Université Concordia.

Les 3L ont ensuite porté leur dévolu sur le défenseur Joakim Paradis et sur l’attaquant Mathieu Sévigny. Le premier, un arrière de 6 pieds 4 pouces a récolté près d’un point par match l’an dernier dans la LHJAAAQ. De son côté, Sévigny a joué la dernière saison avec Raphaël Bastille à Cholet, en France. Il a auparavant joué 5 saisons dans la LHJMQ.

Avec ses choix de 3e tour, la formation louperivoise a sélectionné l’attaquant François Beauchemin et le défenseur Justin Guénette. Beauchemin, un talentueux attaquant, a connu des saisons intéressantes dans la LHJMQ. Ces dernières années, il a évolué dans la Ligue américaine de hockey et dans la ECHL.

Justin Guénette, 5 pieds 11 pouces et 25 ans, a évolué ces dernières années avec l’Université de Moncton, après un passage dans la LHJMQ.

Les 3 choix suivants des 3L ont été : l’avant Félix Girard, ainsi que les robustes défenseurs Sacha Roy et Marc-Olivier Crevier-Morin. Girard, un ancien choix de 4e ronde des Prédateurs de Nashville, a joué plus de 350 matchs dans la LAH entre 2014 et 2019. La saison dernière, il a évolué en Europe.

Quant à Crevier-Morin et Roy, le premier a passé les 3 dernières années dans la ECHL, alors que le second a patiné dans la LHJMQ pendant quelques saisons avant de joindre la LHJAAAQ.

Notons que pendant le repêchage, les 3L ont libéré les joueurs Marc-Anthony Therrien, Mario Boilard Jr. et Jonathan Paiement de leur liste de protection.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le repêchage 2020 dans la LNAH s’est déroulé à huis clos au complexe hôtelier le Georgeville.