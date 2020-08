L’ex-Albatros Pierre-Luc Dubois joue les héros 

Avec une récolte de trois buts, dont celui qui a donné la victoire en prolongation aux Blues Jackets de Columbus contre les Maple Leafs de Toronto, le 6 aout, Pierre-Luc Dubois a rappelé qu’il était un élément clé de l’offensive de son équipe. Vendredi matin, l’exploit du jeune homme est l’un des sujets de l’heure dans la LNH.

Celui qui a évolué avec les Albatros du Collège Notre-Dame a connu un match exceptionnel en obtenant son premier tour du chapeau en carrière en séries. Dubois a été le leader d’une formidable remontée des «Jackets» qui tiraient de l’arrière par trois buts en deuxième période.

Vivement critiqué son entraineur John Tortorella, mardi, Dubois a rapidement - et avec les grands moyens - répondu aux critiques à son égard. Confronté aux meilleurs joueurs adverses (les John Tavares et Auston Matthews), le jeune attaquant de 22 ans a été étincelant en s’impliquant physiquement et en décochant six tirs au but.