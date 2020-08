Le Bérubé GM prend une sérieuse option sur le deuxième rang

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a profité de deux erreurs coûteuses en deuxième manche du Shaker de Rimouski pour envoyer 11 frappeurs au bâton et marquer sept points (seulement deux mérités) pour l’emporter au compte de 9 à 2.

Stéphane Pouliot a fait mal au Shaker durant cette manche en catapultant une offrande de Benjamin Roy de l’autre côté de la clôture après deux retraits, une claque de trois points.

Les gagnants avaient noirci deux carreaux en première manche grâce à Dave Voyer et Simon Rousseau. La réplique du Shaker est survenue en cinquième manche avec deux roulants à l’avant-champ qui a donné deux points. Le Bérubé GM a fait preuve d’un grand opportunisme en ne laissant que trois coureurs sur les buts.

Lanceur gagnant : Serge Rioux (cinq manches lancées)

Lanceur perdant : Benjamin Roy (deux manches lancées)

Partie sauvegardée : Dave Voyer (deux manches lancées)

Prochaines rencontres (vendredi 7 août) :

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles vs les Braves Batitech du Témiscouata et les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny vs le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, les deux parties à compter de 20 heures. Les Escaladeurs de La Pocatière seront à Rimouski pour y disputer la victoire au Shaker vers 20 h 15.