Les Braves Batitech intouchables et toujours parfaits

Le joueur des Braves Batitech du Témiscouata, Félix Castonguay, a pris les choses en main, ce mardi 4 aout, en produisant quatre points, deux en première sur son coup de circuit et deux autres en troisième manche, pour mener les siens vers un gain de 12 à 4 sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup.

Castonguay a lancé tout le match, ne donnant que quatre coups sûrs en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Les Braves Batitech ont donné le coup de grâce en sixième manche lorsque huit frappeurs de suite se sont rendus sur les buts pour six points de plus au tableau indicateur.

Tirant de l’arrière 12 à 1, le CIEL-FM a tenté un retour avec trois autres points dont deux sur le double de Félix-Alexandre Trudel en fin de sixième manche mais la menace s’est arrêtée là.

Lanceur gagnant : Félix Castonguay (match complet, six retraits au bâton)

Lanceur perdant : Jean-Christophe Rioux (cinq manches lancées)

Au bâton :

Pour Témiscouata : Dany Paradis-Giroux avec quatre coups sûrs en quatre présences et deux points produits, Félix Castonguay avec deux coups sûrs en trois présences et quatre points produits, ainsi que Samuel Pearson et Michaël Ouellet avec deux coups sûrs en quatre présences.

Pour Rivière-du-Loup : Félix-Alexandre Trudel avec un coup sûr en trois présences et deux points produits;

Mentionnons que la partie entre la Fromagerie des Basques junior BB et les Escaladeurs de La Pocatière a été remis à une date ultérieure.

Ce mercredi, le Shaker de Rimouski visitera le Bérubé GM de Trois-Pistoles à compter de 20 heures.