Classik RDL : une troisième année réussie 

Pour une troisième année consécutive, les promoteurs du Classik RDL, une compétition de gymkhana, sont ravis de la splendide fin de semaine qu’ils ont eu les 1er et 2 aout. La belle température a permis d’accueillir pas moins de 300 personnes sur le site de l’écurie René-Viel située sur le chemin des Raymond.

«C’est plus qu’on espérait, on a au-dessus de 80 chevaux et plus de 100 inscriptions terrain», se réjouit le copromoteur, Francis Viel.

Les amateurs de sports équestres ont bien participé, malgré les défis occasionnés par la pandémie de la COVID-19. Un document devait être rempli à l’entrée, la distanciation a été respectée et les mains ont été désinfectées; tout pour être conforme aux normes sanitaires en vigueur.

En raison de la pandémie, trois épreuves cependant ont dû être annulées, comme celle de l’échange de drapeau afin d’éviter tout contact entre deux cavaliers.

Francis Viel s’emballe de l’effervescence autour de l’évènement : «On grossit à chaque fois, les amateurs répondent bien, adorent le site et ils sont heureux. On a du succès […] On voit aussi beaucoup de jeunes et de jeunes familles acheter des chevaux pour compétitionner.»

Le Classik RDL devrait revenir en 2021 pour une quatrième année.