Victoire écrasante des Braves Batitech

Les Braves Batitech du Témiscouata ont été sans pitié envers la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, jeudi soir, vers une victoire de 14 à 4.

Les locaux ont marqué des points dans cinq des six manches de son tour au bâton en plus de 10 points (dont 7 en deuxième manche en envoyant 12 frappeurs au marbre) dans les trois premières manches pour l’emporter.

Pier-André Bouchard a frappé deux coups sûrs en deux présences et produit quatre points dans le premier tiers du match.

Lanceur gagnant : Maxime Hudon (quatre manches lancées)

Lanceur perdant : Tommy Gendron (trois manches lancées)

Au bâton :

Pour Trois-Pistoles : Maxime Malenfant : un coup sûr en deux présences.

Pour Témiscouata : Pier-André Bouchard : deux coups sûrs en deux présences et quatre points produits; François Lebel : deux coups sûrs en deux présences et un point produit; Félix Castonguay : deux coups sûrs en trois présences et trois points produits; Patrick Ouellet : trois coups sûrs en cinq présences et un point produit.