CH : Alex Belzile quitte le match après deux présences 

Alex Belzile était en uniforme, mardi soir, dans le cadre du match préparatoire opposant le Canadien de Montréal aux Maple Leafs de Toronto. La rencontre a toutefois été de courte durée pour le natif de Saint-Éloi qui a été forcé de quitter la partie après avoir été durement projeté contre la bande en deuxième période.

Preuve qu’il avait la confiance de l’entraineur-chef Claude Julien, Belzile était le 13e attaquant pour le Canadien (les équipes avaient le luxe d’employer un attaquant et un défenseur supplémentaire pour la partie). C’était d’ailleurs un premier match pour lui depuis le 4 décembre, date à laquelle il avait subi une importante blessure au muscle pectoral.

En deux présences, le combatif patineur a fait remarquer sa présence et il a même eu une belle chance de marquer tout près du but adverse lors du second engagement. Après le jeu, il a cependant été plaqué solidement par le défenseur Jake Muzzin. Projeté contre la bande, l’attaquant a eu de la difficulté à se relever et il a ensuite retraité au vestiaire.

Mercredi avant-midi, le Canadien n’avait toujours pas fait de mise à jour concernant son état de santé.