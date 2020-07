Fin de semaine parfaite pour le CIEL-FM

L’attaque du CIEL-FM de Rivière-du-Loup a connu beaucoup de succès, cette fin de semaine, alors que la formation affrontait La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles et Les Toitures Pro Lemieux et Promutuel de Montmagny. Deux gains de 11-6 et 11-3 ont été enregistrés, permettant au CIEL-FM de jouer au-dessus de .500.

Vendredi, contre l’équipe Junior BB de Trois-Pistoles, le CIEL-FM a inscrit des points à toutes les manches (3, 1, 4, 1, 1, 1) pour vaincre leurs adversaires par la marque de 11 à 6. Les Louperivois ont débuté le match avec huit points dans le premier tiers pour prendre les devants 8-2 et les dés étaient joués. Félix-Alexandre Trudel et Jeff Richard ont été effifaces à l’attaque, alors que Jean-Félix Soucy (quatre manches lancées) a récolté la victoire au monticule.

Le lendemain, l’offensive du CIEL-FM de Rivière-du-Loup a tonné de 17 coups sûrs dont 12 dans les trois dernières manches pour y marquer neuf points (4, 0, 5) et se sauver avec une victoire de 11 à 3 sur Montmagny. Le match n’annonçait pas ce résultat puisque l’égalité de 2 à 2 a duré jusqu’en début de cinquième manche. Raphaël Bérubé, René-Dave Pelchat (circuit de 2 points en cinquième manche) et Yannick Michaud ont été les bougies d’allumage dans ce dernier tiers du match pour le CIEL-FM. Pelchat a aussi été des plus habiles lors de son séjour au monticule en n’accordant que trois points sur les 10 coups sûrs qu’il a concédé.

TÉMISCOUATA

Au Témiscouata, vendredi, Dany Paradis-Giroux a cogné un coup de circuit en solo à la première manche et Maxime Dugas a frappé un simple de deux points en cinquième manche (tous les points après deux retraits) pour conduire les Braves Batitech du Témiscouata vers une victoire de 4 à 2 sur le Shaker de Rimouski.Félix Castonguay a ajouté la victoire à sa fiche en plus de produire le quatrième point de son équipe en sixième manche. Vincent Ruel est venu compléter la rencontre au monticule pour les gagnants en lançant les deux dernières manches avec comme résultat quatre retraits au bâton sur six frappeurs.

BÉRUBÉ GM

Soulignons enfin que le Bérubé GM a infligé une première défaite aux Escaladeurs de La Pocatière, vendredi. Dave Voyer a pris les choses en main pour les Pistolois en lançant un match complet et en n’accordant que quatre coups sûrs tout en retirant trois frappeurs sur des prises. Voyer s’est également illustré au bâton avec trois coups sûrs et un point produit vers une victoire de 4-1.

CLASSEMENT

En date du 27 juillet, les Braves du Témiscouata trônaient sans surprise au classement de la Ligue de baseball Puribec avec une fiche immaculée de 6 victoires en autant de matchs. Le Bérubé GM de Trois-Pistoles (5-2), les Escaladeurs de La Pocatière (4-2) et le CIEL-FM de Rivière-du-Loup (4-3) suivaient dans l’ordre.