L'attaque du CIEL-FM explose à Montmagny

Une seule recontre était à l'affiche samedi dans la Ligue de baseball Puribec. L’offensive du CIEL-FM de Rivière-du-Loup a tonné de 17 coups sûrs dont 12 dans les trois dernières manches pour y marquer neuf points (4, 0, 5) et se sauver avec une victoire de 11 à 3 sur les Toitures Pro Lemieux-Promutuel assurances de Montmagny.

Le match n’annonçait pas ce résultat puisque l’égalité de 2 à 2 a duré jusqu’en début de cinquième manche. Raphaël Bérubé, René-Dave Pelchat (circuit de 2 points en cinquième manche) et Yannick Michaud ont été les bougies d’allumage dans ce dernier tiers du match pour le CIEL-FM avec deux coups sûrs chacun. Pelchat a été des plus habiles lors de son séjour au monticule en n’accordant que trois points sur les 10 coups sûrs qu’il a concédé.

Lanceur gagnant : René-Dave Pelchat (match complet, neuf retraits au bâton)

Lanceur perdant : Jason Blais (quatre manches et deux tiers de lancées)

Au bâton :

Pour Rivière-du-Loup : Raphaël Bérubé : quatre coups sûrs en cinq présences et deux points produits; Jacob Thériault trois coups sûrs en quatre présences et un point produit et René-Dave Pelchat : trois coups sûrs en quatre présences dont un circuit et 3 pp.

Pour Montmagny : François Gagnon: trois coups sûrs en quatre présences et Jimmy Lebel-Briand : deux coups sûrs en quatre présences.