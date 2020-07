Victoires du CIEL-FM, des Braves et du Bérubé GM

Trois matchs étaient à l'affiche vendredi soir dans la Ligue de baseball sénior Puribec. La soirée a été marquée par trois victoires des équipes locales, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, les Braves Batitech du Témiscouata et le Bérubé GM de Trois-Pistoles.



TÉMISCOUTA

Dany Paradis-Giroux a cogné un coup de circuit en solo à la première manche et Maxime Dugas a frappé un simple de deux points en cinquième manche (tous les points après deux retraits) pour conduire les Braves Batitech du Témiscouata vers une victoire de 4 à 2 sur le Shaker de Rimouski.

Félix Castonguay a ajouté la victoire à sa fiche en plus de produire le quatrième point de son équipe en sixième manche. Vincent Ruel est venu compléter la rencontre au monticule pour les gagnants en lançant les deux dernières manches avec comme résultat quatre retraits au bâton sur six frappeurs. Le Shaker avait pourtant une avance de 2 à 1 après deux manches jeu en frappant quatre de ses cinq coups sûrs.

Lanceur gagnant : Félix Castonguay (cinq manches lancées)

Lanceur perdant : Philippe Seyer-Lamontagne (match complet, neuf retraits au bâton)

Partie sauvegardée : Vincent Ruel (deux manches lancées quatre retraits au bâton)



TROIS-PISTOLES

Dave Voyer du Bérubé GM de Trois-Pistoles a pris les choses en main à La Pocatière en lançant un match complet n’accordant que quatre coups sûrs tout en retirant trois frappeurs sur des prises pour infliger aux Escaladeurs sa première défaite au compte de 4 à 1.

Voyer s’est également illustré au bâton avec trois coups sûrs et un point produit. Le Bérubé GM a permis à son lanceur de travailler en confiance dès la manche initiale en mettant deux points sur le tableau indicateur lorsque les quatre premiers frappeurs du match ont atteint le premier but.

Les gagnants ont mis le match hors de portée en sixième manche avec trois points sur cinq coups sûrs Le seul point des Escaladeurs est survenu en cinquième manche lorsque Maxime Bourgelas a poussé Martin Bossé au marbre.

Lanceur gagnant : Dave Voyer (match complet, 3 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Jimmy Catellier (six manches lancées, 3 retraits au bâton)

Au bâton pour Trois-Pistoles :

Dave Voyer : trois coups sûrs en cinq présences et un point produit; Stéphane Pouliot : deux coups sûrs en trois présences et un point produit; Maxime St-Gelais : deux coups sûrs en quatre présences et un point produit.

CIEL-FM

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a inscrit des points à toutes les manches (3, 1, 4, 1, 1, 1) pour vaincre la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles par le score de 11 à 6.

Le CIEL-FM a débuté le match avec huit points dans le premier tiers pour prendre les devants 8-2 et les dés étaient joués. Les lanceurs de la Fromagerie des Basques ont été des plus généreux en donnant huit buts sur balles et atteignant quatre frappeurs.

Lanceur gagnant : Jean-Félix Soucy (quatre manches lancées) en relève à Jean-Christophe Rioux

Lanceur perdant : Tommy Gendron (trois manches lancées)

Au bâton pour Trois-Pistoles : Samuel Sirois : deux coups sûrs en quatre présences et deux points produits.

Pour Riv.-du-Loup : Félix-Alexandre Trudel : deux coups sûrs en trois présences et deux points produits; Jeff Richard : deux coups sûrs en quatre présences et un point produit.