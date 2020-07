Justine Pelletier récipiendaire d’une bourse d’études de la Fondation Nordiques

La joueuse de rugby Justine Pelletier, de Rivière-du-Loup, est lauréate du programme de bourses d’études de la Fondation Nordiques, volet Or, pour l’année 2020. L’athlète a ainsi mérité une bourse de 4000 $ pour l’aider à couvrir des dépenses relatives à la poursuite du cheminement académique.

La belle nouvelle a d’abord été partagée par Rugby Québec, sur les réseaux sociaux. Justine Pelletier a ensuite confirmée être récipiendaire, remerciant ceux et celles qui la supportent ou l’ont supporté depuis ses débuts dans le sport.

«Vivre de sa passion demande persévérance et détermination. Je me compte extrêmement chanceuse de compter sur le support financier de la Fondation Nordiques. Le sport, c'est plus qu'une simple performance. C'est un moyen d'expression, de réalisation, de dépassement de soi et une communauté serrée», a-t-elle écrit.

Le programme de bourses d’études de la Fondation Nordiques s’adresse aux athlètes des catégories Excellence, Élite, Relève et Espoir de la région de Québec, et de la Chaudière-Appalaches. Il vise à reconnaître, à encourager et à soutenir les étudiants de niveaux secondaire, collégial et universitaire qui possèdent à la fois les attitudes et les aptitudes que requiert la recherche de l’excellence et de la réussite, tant au plan sportif qu’académique.