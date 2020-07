Spectacle offensif à Trois-Pistoles 

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a remporté un festival offensif face à la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles au compte de 15 à 10, ce mardi 21 juillet.

Les gagnants ont marqué neuf points sur six coups sûrs et quatre buts sur balles (sur 14 frappeurs envoyés à la plaque) en cinquième manche pour prendre les devants 13 à 4 et ne plus regarder en arrière même si la Fromagerie des Basques a resserré la partie avec quatre points (aucun mérité) en septième manche.

Stéphane Pouliot a été la bougie d’allumage du Bérubé GM avec deux coups de circuits de deux points (un en 3e et l’autre en 6e). Maxime Malenfant a été parfait en cinq présences pour les perdants.

Les lanceurs des deux équipes ont été des plus généreux ce soir en distribuant 15 passes gratuites pour le premier but. La Fromagerie des Basques a manqué d’opportunisme en laissant des coureurs sur les buts à toutes les manches pour un total de 15 dont trois fois avec les buts remplis.

Lanceur gagnant : Simon Rousseau (une manche et deux tiers de lancées)

Lanceur perdant : François Michaud (quatre manches et un tiers de lancées)

Au bâton :

Pour Trois-Pistoles : Maxime Malenfant avec cinq coups sûrs en cinq présences et quatre points produits, ainsi que Raphaël Dumais avec deux coups sûrs en quatre présences et deux points produits ont brillé.

Pour Trois-Pistoles : Stéphane Pouliot avec trois coups sur en trois présences dont 2 circuits et 4 points produits, ainsi que Samuel Laforest : trois coups sûrs en quatre présences et trois points produits.