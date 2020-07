Une 4e victoire de suite pour les Braves Batitech 

Les Braves Batitech du Témiscouata ont fait une nouvelle victime, ce dimanche 19 juillet, devant leurs partisans. La formation de l’entraineur-chef Francis Landry a remporté un duel contre le Shaker de Rimouski par la marque de 2 à 1.

C’est une 4e victoire en autant de rencontres pour le Témiscouata, cette saison. Le match a été marqué par un beau duel de lanceurs entre Benjamin Roy (Shaker) et Vincent Ruel (Braves).

C’est le Shaker qui a ouvert le pointage en quatrième manche sur les doubles consécutifs de Junior Coulombe et d’Alexis Roy. Vincent Ruel a ensuite aidé sa propre cause en marquant le premier point des locaux dès la fin de la quatrième manche.

Le match s’est joué en fin de septième manche lorsque les Braves Batitech ont placé deux coureurs sur les buts avec deux retraits et que les deux frappeurs suivants, Dany Paradis-Giroux (intentionnel) et Félix Castonguay, ont bénéficié de passes gratuites pour congestionner les buts et pousser Patrick Ouellet au marbre.

La victoire est allée à la fiche de Maxime Hudon (une manche lancée), en relève à Vincent Ruel. Au bâton, Dany Paradis-Giroux, Vincent Ruel et Thomas Madgin ont réussi un coup sûr en deux présences.