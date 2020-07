Trois-Pistoles l'emporte contre Montmagny 

Tout un duel de lanceur entre Yannick Desbiens (Montmagny) et Serge Rioux (Trois-Pistoles) attendait les amateurs réunis au Stade Paul-Émile-Dubé, samedi soir, alors qu’il a fallu attendre à la sixième manche pour y voir le premier point dans une victoire de 2 à 1 du Bérubé GM sur les Toitures Pro-Lemieux-Promutuel assurances.

Les visiteurs ont ouvert le pointage sur le simple de Guillaume Fortier qui a poussé Yannick Desbiens au marbre avec deux retraits. Le Bérubé GM a répliqué à son dernier tour au bâton. Le premier frappeur de la manche, Patrick Belzile, a ouvert la voie en étant atteint par un lancer. Guillaume Bérubé a suivi avec un simple.

Dave Voyer a créé l’égalité lorsque le premier but des visiteurs a commis une erreur sur sa frappe. Yannick Desbiens a ensuite permis à Stéphane Pouliot de se rendre au premier but sur un but sur balles intentionnel et du même coup remplir les buts pour Jimmy Durette qui a mis fin à l’émission en cognant un simple poussant Guillaume Bérubé à la dernière base.

Lanceur gagnant : Serge Rioux (match complet, 4 retraits au bâton)

Lanceur perdant : Yannick Desbiens (match complet, 2 retraits)

Au bâton

Pour Montmagny : Yannick Desbiens et Maxime Chamberland : deux coups sur en trois présences.

Pour Trois-Pistoles : Simon Rousseau : deux coups sûr en trois présences; Dave Voyer : deux coups sûrs en quatre présences.