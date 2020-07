Le CIEL-FM de justesse contre les Riverains

Les Riverains midget AAA ont donné beaucoup de fil à retordre au CIEL-FM de Rivière-du-Loup qui a inscrit les deux seuls points du match en fin de sixième manche pour les blanchir 2 à 0.

Après un but sur balles et une erreur, les trois frappeurs suivants (Antoine Boucher, René-Dave Pelchat et Jacob Thériault) ont cogné la balle en lieu sûr pour produire les deux points.

Jean-Félix Soucy a uni ses efforts à Chad Lacasse pour réaliser le jeu blanc et signer la victoire. René-Dave Pelchat (CIEL-FM) et Loïc St-Laurent (Riverains) ont effectué des attrapés spectaculaires en plongeant pour mettre fin à des manches qui ont sauvé deux points chacun.

«Quelle performance de Jean-Félix. Il a lancé vendredi, a lancé hier (mardi) et il y est retourné aujourd'hui. Ç'a bien été, je suis vraiment content», a confié l'entraineur-chef François Caron.

Lanceur gagnant : Jean-Félix Soucy (deux manches et un tiers de lancées) en relève à Chad Lacasse.

Lanceur perdant : Cédric Caron (une manche lancée) en relève à Louis-Félix Pelletier.