Le Bérubé GM se sauve avec la victoire à Rivière-du-Loup

Il ne fallait pas manquer le début de la partie entre le Bérubé GM de Trois-Pistoles et le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, disputée ce mardi soir en sol louperivois. L’attaque des deux formations a tonné en début de match, mais c’est finalement les visiteurs pistolois qui ont eu le dernier mot.

Après deux manches et demi de jeu, c’était 6-6 et des points ont été inscrits à toutes les demi-manches. Toutefois, le match s’est joué en fin de partie lorsque le Bérubé GM a frappé sept coups sûrs dans les deux dernières manches pour y récolter quatre points (deux par manches) et se sauver avec une victoire de 10 à 6.

Samuel Laforest s’est mis en évidence dans cette fin de match avec deux coups sûrs. Simon Rousseau s’est amené en relève à Jimmy Durette et a lancé les quatre dernières manches sans rien donner au CIEL-FM pour mériter la victoire.