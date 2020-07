«L’objectif, c’est de progresser de match en match»

S’il pourra compter quelques bons vétérans, l’entraineur-chef du CIEL-FM de Rivière-du-Loup, François Caron, dirigera un alignement composé de plusieurs jeunes joueurs cette saison dans la Ligue de baseball senior Puribec. Il souhaite une progression constante jusqu’aux séries éliminatoires.

Tout comme plusieurs autres formations de la ligue, la force du CIEL-FM devrait être au monticule cet été, alors que l’organisation comptera à nouveau sur l’excellent Félix-Alexandre Trudel et sur le nouveau venu René-Dave Pelchat, un gaucher, décrit comme étant l'un des meilleurs lanceurs au Québec en 2019.

«Le retour de Trudel, c’est majeur pour nous. C’est un leader, un vrai gagnant, et les gars l’aiment beaucoup. Concernant Pelchat, il a de très bonnes statistiques [dans la Ligue senior majeur du Québec] et on a hâte de le voir à l’œuvre. C’est aussi un gars qui devrait être capable nous donner des manches et ce sera très important», confie François Caron qui croit que les lanceurs seront encore plus importants cette année.

Si la perte du joueur élite Stéphane Bérubé se fera certainement sentir au bâton, Rivière-du-Loup comptera sur les Jeff Richard et Pierre-Yves Dubé pour encadrer les jeunes.

Le CIEL-FM accueillera d’ailleurs le retour de plusieurs joueurs talentueux qui ont évolué, ces dernières années, dans la Ligue junior élite et avec les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. On peut penser aux Raphaël Bérubé, Yannick Michaud, Jacob Thériault, Vincent Tardif et Jean-Christophe Rioux, notamment.

«Ils veulent apprendre, ils écoutent. On veut continuer de s’améliorer. Si on progresse de match en match, on ne sait pas ce qui peut se passer en fin de saison», ajoute l’entraineur qui sera aussi épaulé par Jimmy Sawyer et le président Louis Deschênes.

Le Club de baseball le CIEL-FM commencera ainsi sa saison le 10 juillet sur la route à La Pocatière avant de jouer son premier match à la maison le 12 juillet contre le Shaker de Rimouski (14 h).