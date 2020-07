Des acquisitions importantes pour les Braves du Témiscouata 

Avec les Dany Paradis-Giroux, Vincent Ruel et Félix Castonguay, les Braves Batitech du Témiscouata formeront une puissance au monticule, cette saison, dans la Ligue Puribec. Mais si vous pensez qu’ils auront de la difficulté à l’attaque, détrompez-vous. La formation compte aussi être efficace au bâton.

Selon le nouvel entraineur-chef, Francis Landry, les Braves présenteront une solide formation ces prochaines semaines.

«Nous serons une équipe contre laquelle les adversaires auront de la difficulté à faire des points. Notre autre force, ce sera notre habileté sur les buts», a-t-il souligné.

Dans les derniers jours, les Braves ont confirmé une grosse nouvelle : le retour du joueur vedette Dany Paradis-Giroux qui ne pourra finalement pas jouer chez les professionnels cet été.

L’équipe a également frappé fort en recrutant Vincent Ruel, un lanceur qui a accumulé des statistiques incroyables avec les Diamants de Québec dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

«Dany est le meilleur joueur de la ligue présentement et je ne suis pas gêné de le dire. Ce n’est pas parce qu’il a joué pour les Capitales de Québec, mais c’est l’ensemble du joueur. Il amène énormément à une équipe», a décrit Francis Landry.

«Vincent, c’est un excellent jeune lanceur gaucher. Garder des fiches de 11-1 en saison et 8-0 en séries éliminatoires, dans la LBJEQ, c’est exceptionnel. Ça nous prenait un lanceur dominant, un vrai, et on l’a», a-t-il ajouté.

Les Braves compteront aussi sur l’excellent frappeur Pier-André Bouchard, de retour avec l’équipe, sur Félix Castonguay, Samuel Pearson et Patrick Ouellet parmi les vétérans «de marque» pour la saison. Côté recrue, on souligne l’arrivée d’Étienne Bergeron, un voltigeur qui aussi connu du succès offensif dans la LBJEQ.

«C’est un joueur qui demeure maintenant au Témiscouata. Un gars très rapide avec un bon œil sur la balle. Étienne va nous aider énormément, c’est une belle surprise pour nous.»

Les Braves Batitech du Témiscouata sont prêts à passer à l’action. Francis Landry confirme que l’objectif est d’atteindre l’une des deux premières positions du classement en vue des séries.

Le premier match local aura lieu le 10 juillet contre la nouvelle équipe de Montmagny, dès 20 h. Sans surprise, Dany Paradis-Giroux sera au monticule.